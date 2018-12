‘Misstanden varkensstallen standaardpraktijk’

De schokkende beelden die Animal Rights onlangs naar buiten bracht bij twee Nederlandse varkensfokkerijen tonen de normale gang van zaken in de gehele varkenshouderij. Dat stelt dierenartsenorganisatie Caring Vets.

,,Wat het meest schokkend is aan deze beelden, is dat zo veel mensen denken dat het hier om excessen gaat op twee varkensfokkerijen. Mensen hebben blijkbaar geen idee hoe er met dieren wordt omgegaan waar ons voedsel van geproduceerd wordt”, aldus de organisatie.

Animal Rights bracht vorige week beelden naar buiten van dierenmishandelingen bij twee varkensfokkerijen in het Gelderse Lunteren en Nuenen in Noord-Brabant. Op de beelden die met een verborgen camera zijn gemaakt is onder meer te zien hoe biggetjes in kratten worden gegooid en het uitkrijsen wanneer hun staartjes onverdoofd worden afgesneden.

Ook is te zien dat ontlastingsmonsters letterlijk uit de biggetjes worden geknepen en varkens tegen hun kop worden geschopt. Daarnaast laten de beelden spartelende, zieke en gewonde biggen zien.

Volgens Caring Vets is de aandacht voor zieke varkentjes beperkt door het grote aantal biggen dat binnen een korte periode geboren wordt. ,,De norm is dat zieke dieren met antibiotica behandeld worden, maar verdere verzorging ontbreekt over het algemeen.”

De organisatie, waarbij ruim 130 dierenartsen zijn aangesloten, wijst erop dat het afknippen of afbranden van staartjes bij biggen en het slijpen van tandjes ,,uiterst stressvolle en pijnlijke” ingrepen zijn.

Caring Vets noemt het schokkend dat brancheorganisatie de Producenten Organisatie Varkenshouderij zich niet in de beelden herkent en hiermee de twee betreffende veehouders volledig in de steek laat. ,,Het zou ze sieren om te erkennen dat deze gang van zaken dagelijkse praktijk zijn en een uitleg te geven waarom deze zaken zo plaatsvinden.”