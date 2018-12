Rutte: nuttig gesprek met May

Premier Mark Rutte en zijn Britse collega Theresa May hebben een ,,nuttig gesprek” achter de rug over Mays inspanningen om haar brexitdeal te redden. May doet meerdere Europese hoofdsteden aan en begon dinsdag met de Nederlandse minister-president. Nederland en Groot-Brittannië hebben binnen de EU altijd nauw samen opgetrokken.

Rutte ontving May voor een ontbijtbespreking op het Haagse Catshuis. May is op zoek naar concessies van de Europese Unie om vooral de regeling van de Noord-Ierse grens voor haar parlement verteerbaar te maken. Ze heeft de cruciale stemming over het brexitakkoord uitgesteld omdat de steun daarvoor ontbreekt.

De Britse premier informeerde naar Ruttes arm, die hij afgelopen week heeft bezeerd bij een ritje op de fiets. Hij maakte ,,een onhandige move”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Inmiddels zou het wat beter gaan.

May vliegt vervolgens door naar Berlijn voor een lunch met bondskanselier Angela Merkel. Daarna gaat zij naar Brussel voor overleg met de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Tusk heeft al laten weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het brexitakkoord, maar dat over nadere uitleg te praten valt.