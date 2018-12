OM eist maanden cel voor diefstal dure e-bikes

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tot vijf maanden cel geëist tegen een stel Poolse dieven die het in de regio Leiden vooral voorzien hadden op dure, elektrische fietsen. De 27-jarige en 20-jarige verdachten stalen er afgelopen oktober zeven stuks, elk met een waarde van 2000 tot 3000 euro.

Drie fietsen ontvreemden ze bij een supermarkt in Voorschoten, twee bij een bouwmarkt in Leiden en nog twee rijwielen werden in Leiderdorp gestolen. Nadat een elektrische fiets was gepikt, werd deze ergens weggezet om hem later te kunnen ophalen. De politie had ze echter in de gaten en voorzag twee weggezette fietsen van een tracker. Daaruit bleek dat de fietsen belandden bij een Leids volkstuincomplex. De politie hield de twee en nog een 29-jarige Pool daar aan en ze vond er ook de rijwielen.

Dit was geen ,,simpele diefstal”, zei de officier van justitie. ,,We hebben het hier over het op georganiseerde wijze stelen en verhandelen van dure fietsen. Fietsen waarvoor mensen hard hebben gespaard en soms ook afhankelijk van zijn. Zoals een 80-jarig slachtoffer dat eigenlijk niet zonder zijn elektrische fiets kon.”

Zij eiste tegen de 27-jarige en 20-jarige mannen respectievelijk vijf en vier maanden cel en tegen de 29-jarige twee maanden cel.