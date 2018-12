Meer aandacht voor acceptatie LHBTI-scholier

Op docentenopleidingen moet het leren van vaardigheden om de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren te bevorderen verplicht worden. Ook moeten scholen uitvoering geven aan de verplichting aandacht te besteden aan LHBTI-leerlingen, want daar schort het vaak aan.

Dat schrijft belangenorganisatie COC Nederland in een brief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

,,Met deze brief roepen we u op om alles te doen wat in uw macht ligt om ervoor te zorgen dat scholen in de lessen daadwerkelijk positieve aandacht aan LHBTI-acceptatie besteden, dat docenten LHBTI-leerlingen optimaal steunen en dat pesten van LHBTI-leerlingen structureel wordt aangepakt.”

Aanleiding voor de brief is een onderzoek dat de Amerikaanse Columbia University in samenwerking met het COC heeft uitgevoerd onder 1065 LHBT-scholieren tussen de 13 en 20 jaar oud. Intersekse leerlingen zijn niet bevraagd.

LHTB-scholieren in het middelbaar onderwijs hebben het zwaar in Nederland, constateren de onderzoekers. Bijna de helft van deze groep werd afgelopen jaar uitgescholden. Ook worden ze vaak uitgesloten door andere leerlingen en krijgen ze te maken met roddels en leugens.

Een groot aantal LHBT-scholieren kreeg het afgelopen jaar te maken met licht (13,4 procent) of zwaar (6,4 procent) geweld wegens hun geaardheid. Van de leerlingen die dat meemaakten, meldde 61,8 procent dit bij het schoolpersoneel, 37,8 procent van hen vond dat daar adequaat op werd gereageerd.

Als gevolg van deze gebeurtenissen voelen LHBTI-leerlingen zich vaker eenzaam dan overige leerlingen (35,5 tegen 7,6 procent) en vaker een buitenstaander (44,2 tegen 8,9 procent).

Hoewel scholen al sinds 2012 verplicht zijn om aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie, zeggen vier op de vijf leerlingen (78,3 procent) dat er op hun school hiervoor geen (positieve) aandacht is in de les. De scholieren zeggen dat als ze ondersteuning krijgen van docenten ze zich veel vaker thuis voelen op school. Ook de aanwezigheid van een GSA, een groep van scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, is positief.