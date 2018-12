Meer griep bij nachtdienst in het ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten dan personeel dat alleen overdag werkt. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna zeshonderd medewerkers van zes Nederlandse ziekenhuizen, gedaan door het RIVM.

Ruim vijfhonderd ziekenhuismedewerkers (vooral verpleegkundigen, maar ook artsen, verzorgenden en paramedici) die regelmatig nachtdiensten draaien en bijna honderd dagwerkers deden mee. Iedereen werd gevraagd om met een speciale app een half jaar lang tijdens het griepseizoen dagelijks bij te houden of ze griep- of luchtwegklachten hadden. Ook bleek dat nachtwerkers meer ernstigere klachten rapporteerden dan dagwerkers.

Het onderzoek laat zien dat voor nachtwerkers, naast de al bekende risico’s, er ook een hogere gevoeligheid voor luchtweginfectie is. Dat heeft directe consequenties voor de gezondheid van nachtwerkers, maar mogelijk ook indirecte gevolgen voor de patiënten, zoals een hoger risico op besmetting. Deze studie is onderdeel van een groter RIVM-project over nachtwerk en gezondheid. Er is al over gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology.