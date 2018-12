OM: 4 jaar cel voor verdachten ‘kerst-aanslag’

Tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme is voor de rechtbank in Rotterdam vier jaar celstraf geëist. De 30-jarige Iraaks-Zweedse Altaf T. en de 22-jarige Seçan A. uit Vlaardingen werden vorig jaar op kerstavond in het centrum van Rotterdam opgepakt. Aanleiding waren vermoedens dat zij mogelijk met kerst een aanslag wilden plegen. De opsporingsdiensten hadden daarover informatie van buitenlandse collega’s ontvangen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft echter geen bewijs kunnen vinden dat er echt concrete plannen waren voor een aanslag, bleek vrijdag op de zitting. De officier van justitie vroeg op dit punt om vrijspraak voor de Zweed. Maar hij heeft volgens het OM wel deelgenomen aan een terroristische organisatie, onder meer omdat hij betrokken zou zijn bij actieve propaganda voor Islamitische Staat (IS).

De Vlaardinger zou bezig zijn geweest met de voorbereiding van een terroristisch misdrijf en een terrorismetraining. Van de eis van vier jaar celstraf is één jaar voorwaardelijk. Beide verdachten ontkennen.