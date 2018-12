Op Vliegveld Hilversum is een sportvliegtuigje verongelukt. De piloot van het éénmotorige toestel is gewond geraakt, meldt de politie. In het toestel zat maar één persoon, aldus politie en brandweer.

Het is nog onbekend wat zich heeft afgespeeld.

Behalve de brandweer zijn ook de traumaheli en de politieheli uitgerukt naar het vliegveld aan de Hilversumse Noodweg.