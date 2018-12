Weijers: Rutte kan conference beter overslaan

Guido Weijers heeft een waarschuwing voor Mark Rutte. Als de minister-president vrolijk aan 2019 wil beginnen, kan hij beter Guido’s oudejaarsconference overslaan. ,,Ik raad hem aan niet te kijken”, zegt de cabaretier voor de camera van het ANP.

Rutte krijgt er in de oudejaarsconference, die op 31 december om 20.30 te zien is op RTL 4, flink van langs vanwege zijn gedraai rondom het afschaffen van de dividendbelasting. ,,Dat onderwerp zat er al vanaf september in, want toen was hij al aan het draaien”, zegt Guido, die maandenlang try-outs speelde en schaafde aan zijn show. ,,Het is een heel pijnlijk stukje, voor Mark Rutte dan vooral, en het werkt nog steeds.”

Maar niet de hele conference gaat over de minister-president. 2018 was een goed jaar, concludeerde Guido. ,,We hebben een jaar gehad met heel veel ingrediënten zoals Khashoggi, de Oostvaardersplassen – daar begonnen we het jaar mee en nu begint het gelazer weer van voor af aan -, Avicii die overleed, de privacywetgeving die ingaat… Er is genoeg te vertellen over dit jaar.”