Commissaris Remkes neemt afscheid

Johan Remkes (67) neemt maandag afscheid als commissaris van de Koning van Noord-Holland. In april dit jaar maakte Remkes zijn vertrek bekend. Hij wil meer tijd nemen voor zijn privéleven, lichtte hij toen toe.

Johan Remkes is een geboren Groninger. In 1978 maakte hij zijn politieke debuut, als lid van de Groningse Provinciale Staten. Na onder meer een termijn in de gemeenteraad van de gelijknamige provinciehoofdstad, belandde Remkes in 1993 in de Tweede Kamer.

Na vijf jaar trad hij toe tot het kabinet, als staatssecretaris van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In het eerste kabinet-Balkenende werd hij minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier.

In 2010 werd hij commissaris van de Koning. Twee jaar geleden begon hij aan zijn tweede termijn van zes jaar, die hij niet afmaakt. Zijn opvolger is partijgenoot Arthur van Dijk, die op 7 januari wordt geïnstalleerd.