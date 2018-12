Grote ‘hennep-bende’ Almelo voor rechter

Dertien verdachten die begin september met groot machtsvertoon zijn gearresteerd in de Almelose wijk Nieuwstraatkwartier, komen maandag en dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in hun woonplaats. Ze worden verdacht van grootschalige hennepteelt- en handel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en mishandeling. Het gaat om niet-inhoudelijke zittingen.

De mannen uit Almelo – tussen de 26 en 49 jaar – zitten vast sinds ze in de vroege ochtend van 4 september werden opgepakt tijdens een grootschalige actie van de politie, het Openbaar Ministerie, UWV en de Belastingdienst. Deuren van woningen werden opengebroken met explosieven en speurhonden werden ingezet om contant geld en drugs op te sporen in woningen, loodsen, winkelpanden en garageboxen.

Er werden ook drie wietplantages aangetroffen. In het jaar daarvoor, toen de recherche al was begonnen met het onderzoek, waren al achttien hennepkwekerijen opgerold. Bewoners en ondernemers in de wijk hadden volgens de burgemeester veel last van de ondermijnende activiteiten en het gedrag van de bendeleden.

Maandag komen zes verdachten aan bod en dinsdag de overige zeven.