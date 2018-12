Een 55-jarige man uit Haarlem is aangehouden vanwege de dood van zijn 38-jarige vrouw. Hij meldde zich zondagmiddag bij het politiebureau met de mededeling dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht.

De agenten troffen de vrouw dood aan in een woning in de Van Deventerstraat in Haarlem, meldde de politie maandag.

De twee minderjarige kinderen van het ouderpaar zijn opgevangen en ondergebracht bij een zorginstantie.