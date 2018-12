‘Moorden Staatsliedenbuurt lijken executies’

Adil A. en Anouar B., verdacht van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012, zaten in de Audi waarmee de slachtoffers op de hielen werden gezeten. Ook is vanuit deze auto gericht geschoten op twee motoragenten die de vluchtende moordenaars wilden tegenhouden. De moord op de beide slachtoffers ,,lijken wel executies.”

Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag betoogd in het proces in hoger beroep tegen A. (30) en B.(38). Maandag is het OM begonnen aan het slotbetoog in de zaak, dat dinsdag zal uitmonden in een strafeis.

Volgens het OM hebben de daders eerst geprobeerd het eigenlijke doelwit Benaouf A. dood te schieten. Hij wist te ontkomen. Zijn vrienden Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) waren kansloos en zijn ter plaatse doodgeschoten.

De beide verdachten ontkennen. De rechtbank veroordeelde hen tot een levenslange gevangenisstraf. Het tweetal heeft hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis.

Een deel van het bewijs berust op waarnemingen van Benaouf A. Hij zegt Anouar B. in de Audi te hebben gezien. Twee getuigen hebben de afgelopen dagen beweerd dat Benaouf hun heeft gezegd dat hij daarover heeft gelogen.