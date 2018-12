Rotterdam trekt 10 miljoen uit voor ouderen

Rotterdam trekt 10 miljoen euro uit om de stad aantrekkelijk te maken en te houden voor ouderen. In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65. Om de stad klaar te maken voor deze vergrijzing, heeft Rotterdam een pakket aan plannen gelanceerd.

Zo moeten woningen worden aangepast en worden ouderen gestimuleerd om te bewegen. Verder wordt de eenzaamheid aangepakt en komt er passende zorg voor bijvoorbeeld dementerenden.

Volgens wethouder Sven de Langen (CDA): ,,Ik wil er naartoe werken dat onze ouderen bijvoorbeeld de beweegnorm van de gezondheidsraad halen. Ook voer ik gesprekken over ‘ouderenhubs’ een centrale voorziening in de wijk met veel geschikte ouderen woningen eromheen zodat we wonen, zorg en welzijn slim kunnen combineren.”

Woensdag tekenen betrokken partijen de strategische agenda ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ met daarin de ambities en oplossingsrichtingen voor de aanpak. Deze worden de komende maanden uitgewerkt tot concrete maatregelen en voorstellen. Voor de zomer van 2019 worden die concrete maatregelen gepresenteerd.