Veertien nieuwe restaurants met ster(ren)

Nederland heeft er twaalf nieuwe restaurants met een ster bij. Ook kwamen er twee restaurants bij met twee sterren van Michelin. Het gaat om Pure C in Cadzand, dat al een ster had, en Sabero in Roermond.

Dat bleek maandag bij de bekendmaking in Amsterdam. De drie restaurants die drie sterren hadden, behouden die.

De restaurants die hun eerste ster kregen zijn: Flicka in Kerkdriel, The Millen (Rotterdam), Olivijn (Haarlem), Rijnzicht (Doornenburg), Voltaire (Leersum), De Loohoeve (Schoonloo), Bougainville (Amsterdam), Monarh (Tilburg), Restaurant 212 (Amsterdam), De Rozario (Helmond), O&O (Sint Willebrord) en Oonivoo (Uden).