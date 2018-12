Vrouw opgepakt na bommelding op TUI-vlucht

Een vlucht van TUI die vanaf Aruba naar Nederland zou vertrekken is maandag aan de grond gehouden na een bommelding die later een valse bleek te zijn. De vrouw die de melding deed is aangehouden.

Het vliegtuig werd aan de grond gehouden om alles te checken. De passagiers zijn ondergebracht in een hotel. Ze kunnen later op de dag alsnog vertrekken.

De vrouw sprak over de bom tijdens het boarden, aldus een woordvoerster van TUI die berichtgeving door het AD hierover bevestigt. ,,Omdat we veiligheid voor alles stellen heeft de gezagvoerder de lokale autoriteiten erbij gehaald. De vrouw is aangehouden, alles is gecheckt. Het bleek een valse melding.”