VVD’er Klaas Dijkhoff politicus van het jaar

VVD’er Klaas Dijkhoff is gekozen tot politicus van het jaar. De voorzitter van de liberale fractie in de Tweede Kamer was regelmatig in het nieuws met zijn ideeën, die al snel ,,proefballonnen” werden genoemd.

Dat is de uitkomst van de jaarlijkse verkiezing door het opiniepanel van het programma EenVandaag. PVV-voorman Geert Wilders werd tweede, GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver eindigde als derde.

Vorig jaar was Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, nog de winnaar. Dijkhoff eindigde toen als tweede.

Tot belangrijkste politieke moment van het jaar is gekozen het niet afschaffen van de dividendtaks. Het terugtrekken van het omstreden plan van het kabinet staat voor de pijnlijke discussie die het nieuws een jaar lang beheerste, aldus EenVandaag. ,,Dat is echt een zwarte bladzijde in het politieke jaar. Het geeft de kloof aan tussen de politiek en de gewone man”, aldus een deelnemer van het opiniepanel.