Kamer en kabinet herdenken Straatsburg

De aanslag in Straatsburg is dinsdag herdacht in de Tweede Kamer. Er vielen vijf doden en elf gewonden vorige week in de Franse stad. De dader was aanhanger van terreurgroep Islamitische Staat. ,,Kogels van haat werden afgevuurd rond een feest van vrede”, verklaarde vicepremier Hugo de Jonge.

Kamervoorzitter Khadija Arib sprak van een ,,dolkstoot in het hart van Europa”. In Straatsburg bevinden zich de Europese Raad, het Europees Parlement en het Europese Hof van de mensenrechten. ,,Ons enige antwoord op splijtende terreur is het om die krachtige, vreedzame eenheid te blijven bewaren”, aldus Arib.