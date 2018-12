‘Piek in kerstbomenverkoop’

De kerstbomenverkoop zit dit jaar wederom in de lift. Volgens de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) worden er deze decembermaand in totaal waarschijnlijk zo’n 2,5 miljoen bomen aan de man gebracht. ,,Het gaat super”, zegt VNK-voorzitter Gerard Krol. ,,De laatste jaren lieten we telkens een groei zien van zo’n 4 procent. Misschien dat we daar dit jaar wel overheen gaan.”

Krol heeft de indruk dat ‘echte’ kerstbomen in populariteit toenemen ten opzichte van kunstexemplaren. Dit jaar kwam de kerstbomenverkoop zelfs erg vroeg op gang. In het weekend voor Sinterklaas werd bij bijvoorbeeld bouwmarkten en straatverkopers al een flinke voorraad bomen van de hand gedaan.

De uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer heeft geen gevolgen gehad voor het aanbod aan kerstbomen. Vooral de grote sparren hebben de droogte goed doorstaan. Boompjes die dit voorjaar zijn geplant, deden het iets minder goed. Bij kwekers die het plantgoed niet konden beregenen ging 20 tot 30 procent dood. Krol denkt dat de consument hier weinig van zal merken. Veel kerstbomen worden pas verkocht als ze een jaar of twaalf zijn. In die tijd moet de achterstand wel zijn ingehaald.

Elders in Europa heeft de droogte meer kaalslag veroorzaakt onder nieuw aangeplante sparretjes. Volgens de VNK meldden sommige kwekers in het Duitse Sauerland en in Denemarken een uitval van meer dan 80 procent. Op de prijzen van dit jaar heeft dat geen effect, maar over zes tot acht jaar wellicht wel, want dan komen de bomen op de markt die dit jaar zijn aangeplant.