Buurt ziet eerste ontwerpen A. Nouriplein

Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam Nieuw-West zijn woensdagavond plannen ontvouwd voor het inrichten van het A. Nouriplein, genoemd naar de jonge Ajacied Abdelhak Nouri die tijdens een wedstrijd in juli 2017 een hartstilstand kreeg en daar ernstig hersenletsel aan overhield.

Ontwerper Thomas Tiel Groenestege bedacht samen met architect Emma van Helden twee opties voor het plein in de wijk Geuzenveld, dat nu nog Nigel de Jongplein heet. Deze voormalige Ajax-middenvelder opende het naar hem genoemde plein in 2005. Na de tragedie die Nouri overkwam, bedacht De Jong dat hij ‘zijn’ plein als eerbetoon wilde laten omdopen in A. Nouriplein, omdat ‘Appie’ daar als kind ook altijd voetbalde.

De plannen nemen steeds vastere vormen aan, en alles in overleg met alle betrokkenen, legt Tiel Groenestege uit. ,,We zijn tot nu toe vijf keer de wijk in geweest: onder andere bij buren, bij de onthulling van het monument voor Abdelhak en bij de moskee. Ook zijn we in gesprek geweest met de vriendengroep die veel inzichten biedt om het een goed sportplein te maken. We hebben onze oren goed te luisteren gelegd.”

,,Het plein bestaat nu uit een plak asfalt met voetbalbelijning. Die belijning blijft, maar bedoeling is dat er meer omheen wordt gedaan zodat het een toegankelijke ontmoetingsplek wordt voor alle leeftijden. Vanavond presenteren we twee opties: het ene ontwerp is erg uitgesproken, een statement, met een verhoogd podium en een tribune. Het andere is een verdiept veld, een knusse plek die is verankerd in de wijk.” In beide ontwerpen vormt Nouri’s rugnummer 34 de middenstip.

Familie, vrienden en omwonenden kunnen gedurende het hele proces hun mening geven. Alle beslissingen worden genomen in samenspraak met hen en de gemeente, benadrukt de ontwerper. Wanneer het A. Nouriplein klaar zal zijn, kan hij nog niet zeggen.