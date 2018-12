Man opnieuw aangehouden voor dodelijk ongeval

Een 37-jarige man uit Den Bosch is woensdag opnieuw aangehouden na een dodelijk ongeval in die plaats begin deze maand. Daarbij overleed een 17-jarig meisje uit Rosmalen. De man wordt ervan verdacht dat hij door rood reed en onder invloed was. Hij wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, laat het Openbaar Ministerie weten.

Het slachtoffer raakte zondagochtend 2 december tegen 04.00 uur ernstig gewond toen ze op de De Harendonkweg in Den Bosch werd geschept. Ze overleed later aan haar verwondingen. De bestuurder reed door. Hij werd later aangehouden en weer heengezonden. Op basis van nieuw onderzoek en gesprekken met getuigen, is de man alsnog opgepakt.