Rechter buigt zich over straatintimidatie

Twee mannen moeten zich woensdag in de rechtbank in Rotterdam melden omdat ze worden verdacht van straatintimidatie. Ze zouden vrouwen hinderlijk hebben nageroepen en lastiggevallen. Het is voor het eerst dat iemand hier strafrechtelijk voor wordt vervolgd. Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel.

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind vorig jaar ook met een app waarin het direct gemeld kan worden als iemand last heeft van intimidatie op straat, of ‘pikpraat’ zoals de gemeente het noemt. Ongeveer drieduizend mensen – vooral vrouwen – zijn op de app aangesloten. Het afgelopen jaar zijn er duizenden meldingen binnengekomen. Tientallen boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) voeren de controles uit, deels undercover in burgerkleding.

Om (seksuele) straatintimidatie strafbaar te maken, is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. In Amsterdam is dat ook gebeurd, maar daar zijn nog geen verdachten opgepakt en vervolgd.