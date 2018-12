Inspectie berispt bloemenexporteur Aalsmeer

De Inspectie SZW heeft een bloemenexporteur in Aalsmeer op de vingers getikt. Het bedrijf blijkt een ernstig arbeidsongeval niet te hebben gemeld. Een werknemer raakte vorige week in de bedrijfshal gewond door een aanrijding met een heftruck en moest naar het ziekenhuis.

In het bedrijf lopen medewerkers rond op gympen of zelfs badslippers terwijl veiligheidsschoenen verplicht zijn. De bedrijfsleiding bleek niet te weten dat ze verplicht is werknemers te voorzien van veiligheidsschoenen en – voor wie lang in de koelcel werkt – beschermende kleding. Ook werd geen registratie bijgehouden van de werktijden. De inspectie vermoedt dat werknemers met regelmaat te lange dagen maken.

De bloemenexporteur moet orde op zaken stellen en kan een boete krijgen voor het niet melden van het bedrijfsongeval.