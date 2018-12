Linkse oppositie snapt opstappen milieuclubs

De linkse oppositie heeft begrip voor het besluit van de milieubeweging en FNV om zich te distantiëren van het klimaatakkoord. Zij kunnen zich er niet achter scharen omdat de voorgestelde maatregelen ,,vaak nog vaag, vrijblijvend en boterzacht” zijn. De industrie draagt te weinig bij, vinden ze.

,,Het kabinet faalt. Zoals iedere keer kiezen ze de kant van de vervuilende industrie waardoor een eerlijk en ambitieus klimaatakkoord uitblijft”, twitterde Jesse Klaver van GroenLinks. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen roept minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op in te grijpen. ,,Grote vervuilers – als Shell – moeten hun eerlijk deel betalen.”

PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt dat de milieuorganisaties ,,groot gelijk” hebben dat ze onder deze omstandigheden geen klimaatakkoord sluiten. ,,Zolang de vervuilers niet gaan betalen is een breed gedragen klimaatakkoord ver weg.” Er is bijna een jaar onderhandeld door overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over een klimaatakkoord.