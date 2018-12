Laatste hoop lijkt weg voor Armeens gezin

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) maakt geen gebruik van de discretionaire bevoegdheid waarmee hij uitzetting van de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie kan voorkomen.

De familie heeft dat besluit van Harbers donderdag te horen gekregen, meldt een woordvoerder van de bewindsman vrijdag. Er was opnieuw een verzoek gedaan om de bevoegdheid te gebruiken maar de familie kreeg als antwoord dat het standpunt van de staatssecretaris niet is gewijzigd. Daardoor is de kans toegenomen dat het gezin snel wordt teruggestuurd naar Armeniƫ.

Het gezin verblijft sinds 26 oktober in de Haagse Bethelkerk. Daar wordt sindsdien een doorlopende kerkdienst gehouden. Die is bedoeld om te voorkomen dat de uitgeprocedeerde Hayarpi (21), haar ouders, zusje en broertje na een verblijf van negen jaar in Nederland terug naar Armeniƫ moeten. De Haagse Protestantse Kerk (PKN) maakt gebruik van een stokoude regel die zegt dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen die daaraan deelnemen op te pakken.

Het gezin mag in de kerk logeren tot er een ‘humanitaire oplossing’ is, stelde Derk Stegeman van de kerk eerder. ,,De actie gaat door, de kerk blijft open”, aldus Stegeman die de gronden die de staatssecretaris aangeeft, ,,betwistbaar” vindt. Hij wil daarover in gesprek met het ministerie.

,,Het is het goed recht van Harbers om zijn discretionaire bevoegdheid niet in te zetten, maar hij doet dat op basis van verkeerde informatie”, vult directeur John van Tilborg van Inlia aan. Deze stichting zet zich in voor asielzoekers in nood. ,,De argumenten die de staatssecretaris aandraagt zijn aantoonbaar onjuist. Nieuwe feiten over de zaak die de afgelopen weken zijn aangedragen, heeft hij bij zijn besluit niet meegewogen”, aldus Van Tilborg.