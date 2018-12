NS: minder zwartrijders in de trein

Door het inchecksysteem met toegangspoortjes is het aantal zwartrijders in de trein flink afgenomen. Dit jaar kregen 230.000 zwartrijders een boete, tegen 350.000 in 2015. Dat is een afname van 34 procent, meldt de NS.

Doordat er minder werd zwartgereden, nam ook de agressie in de trein af. Dit jaar waren er 203 meldingen van agressie, vorig jaar waren dat er nog 280, een daling van ruim een kwart.

Door de afname van het aantal zwartrijders verschuift het zwaartepunt van incidenten naar de stations. Van de incidenten bij NS gebeurt 70 procent op een station. Maar daar zijn ze makkelijker beheersbaar dan in een rijdende trein, doordat politie en veiligheidsmensen er sneller bij kunnen zijn, aldus het spoorbedrijf.

De poortjes dragen bij aan het gevoel van veiligheid. Waar de poortjes dicht zijn voelt 89 procent van de reizigers zich veilig, op stations met open poortjes 79 procent.