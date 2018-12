De politie in Rotterdam heeft in een café aan de Grondherendijk een 37-jarige man aangehouden die een vuurwapen had en een kogelwerend vest droeg.

De politie had een melding gekregen dat er een vuurwapen binnen zou zijn. Alle klanten werden gecontroleerd, waarbij de man werd aangehouden.

Het is nog niet duidelijk waarom de man een kogelwerend vest droeg en een wapen bij zich had.