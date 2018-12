Ouders: snoepautomaat moet weg uit de school

Snoepautomaten moeten uit scholen verdwijnen. Dat vindt een overgrote meerderheid van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling door Informatiepunt Ouders & Onderwijs in opdracht van het televisieprogramma Kassa. In ruim twee derde van de scholen in het voortgezet onderwijs staat nog een snoepautomaat, meldt Kassa.

Tijdens het onderzoek konden 1857 ouders reageren op de stelling ,,Op een school hoort geen snoepautomaat”. 83 procent van de ouders (1544) zei het daarmee eens zijn, terwijl 17 procent (313) het hiermee oneens was.

Opvallend genoeg staan in onderwijsinstellingen met het predicaat ,,Gezonde Scholen” ook nog veel snoepautomaten, stelt Kassa. Als reden waarom er nog een snoepautomaat staat, geven scholen aan dat leerlingen anders wel naar de supermarkt of snackbar gaan om de ongezonde producten te kopen.