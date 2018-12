Recordaantal pintransacties per seconde

Rond 14.30 uur werd zaterdag een recordaantal pinbetalingen gedaan: per seconde was sprake van 720 transacties. Het vorige record was 670 transacties per seconde op zaterdag 23 december vorig jaar. Dat heeft de Betaalvereniging gemeld.

Sinds zondag 16 december tot en met deze zaterdag 17.00 uur werden met pinpassen en creditcards ruim 104 miljoen betalingen aan de kassa geteld, ongeveer 8 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. We pinden afgelopen week in winkels voor 3 miljard euro.

Ook is in de voorbije week vaker online afgerekend met iDEAL en creditcards. Van zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 december zijn op die manier 15,8 miljoen betalingen gedaan, voor een bedrag van 1,4 miljard euro. Vorig jaar ging het om 12,3 miljoen betalingen voor 1,2 miljard euro.