Teller Serious Request op ruim 730.000

De 3FM-actie Serious Request: Lifeline die dinsdag begon, heeft tot dusver in totaal 737.593 euro opgebracht voor het Rode Kruis. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt.

Voor het eerst pakt 3FM de jaarlijkse actie anders aan. Tijdens eerdere edities zaten dj’s in een Glazen Huis, terwijl ze verzoeknummers draaiden en zelf niet aten. Dit jaar is er geen Glazen Huis meer, maar lopen drie dj-duo’s vanuit verschillende vertrekpunten door het land naar Utrecht, onder de noemer De Lifeline. Ze zullen op kerstavond in Utrecht aankomen.

De opbrengst van de actie gaat ditmaal niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen. Dit jaar zijn de thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Vorig jaar stond de teller na vijf dagen op 2.524.842 euro. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.