Geen witte maar grijze kerst

Nederland beleeft wederom geen witte kerst, verwacht Weeronline. ,,Kerst verloopt dit jaar grijs”, meldt het meteorologische bureau zondag. Automobilisten die op de ochtend van eerste kerstdag de weg opgaan, kunnen te maken krijgen met slecht zicht door mist. Vooral in het zuiden zal de zon weinig te zien zijn.

Ook op tweede kerstdag wordt bewolkt en somber weer verwacht. Het blijft wel droog.

De laatste witte kerst was in 2010, aldus Weeronline. In het zuidoosten van het land viel hier en daar een pak sneeuw van 20 centimeter.