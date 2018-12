Taxichauffeur onder invloed en met vuurwapen

De politie in Amsterdam heeft een 28-jarige taxichauffeur aangehouden voor rijden onder invloed en vuurwapenbezit. Bovendien bleek hij geen geldig rijbewijs te hebben.

Om 05.30 uur hoorden agenten geschreeuw in een parkeergarage aan de Amstelstraat. Toen ze gingen kijken, zagen ze een taxi staan, waarin een vuurwapen lag. Tijdens de aanhouding van de chauffeur raakte een agent lichtgewond. In de woning van de verdachte is later tijdens een huiszoeking nog een vuurwapen gevonden en twee kogelwerende vesten. In de woning werd nog een man aangehouden.