1,7 miljoen kijkers zien toespraak koning

Ruim 1,7 miljoen mensen hebben op eerste kerstdag naar de toespraak van koning Willem-Alexander gekeken.

De uitzending was dinsdag aan het begin van de middag te zien op NPO 1, NPO 2 (met gebarentolk), RTL4 en SBS6 en werd in de avond herhaald op NPO 1.

In de middag keken 1.023.000 mensen via NPO 1, 174.000 via NPO 2 en 94.000 via SBS6 en 39.000 via RTL4. Op de herhaling stemden in de avond 383.000 kijkers af, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De toespraak trok iets meer kijkers dan vorig jaar, toen er in totaal bijna 1,7 miljoen voor de televisie zaten. Toen keken er beduidend meer mensen via RTL (104.000) en aanzienlijk minder via SBS (23.000).

De koning sprak dit jaar over de bijzondere status van Nederland. ,,Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven”, zei hij.