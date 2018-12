Actiegroep vanuit Athene op weg naar huis

De actiegroep We Gaan Ze Halen is weer op weg naar huis. Hun poging 150 vluchtelingen vanuit Griekenland mee te nemen naar Nederland, vanwege de erbarmelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen, is stukgelopen. ,,De regering in Athene kan ons verzoek niet hebben gemist. Het was overal in het nieuws, maar ze hebben geen antwoord gegeven”, zegt woordvoerder Johannes van den Akker vanuit de auto.

Rond de zestig Nederlandse actievoerders waren de afgelopen dagen in de Griekse hoofdstad en leverden een brief aan premier Tsipras en minister Vitsos van Immigratie af bij het parlement. Daar is geen reactie op gekomen.

Van den Akker noemt dat teleurstellend, maar is tegelijk ook tevreden met de media-aandacht voor de actie. ,,We hebben het onderwerp op de agenda gezet, dat is winst. We hebben zelf gezien hoe wanhopig de vluchtelingen zijn. De harde werkelijkheid is niet fijn, maar het is belangrijk dat we het verhaal kunnen vertellen.”

We Gaan Ze Halen gaat in Nederland verder actievoeren, maar weet nog niet hoe. Er zijn contacten met politici, maar daar wil Van den Akker verder niets over zeggen.