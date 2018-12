NS koopt nog eens 88 nieuwe Sprinters

NS bestelt nog eens 88 nieuwe Sprinters van de Spaanse treinfabrikant CAF. Deze bestelling komt bovenop de 118 nieuwe Sprinters waarvan de eerste treinen sinds 9 december van dit jaar in de NS-dienstregeling rijden.

Met de nieuwe order komen er nog eens zo’n 15.000 zitplaatsen bij. Daar is een investering mee gemoeid van circa 400 miljoen euro. Met deze bestelling komt de totale NS-investering in nieuwe en gemoderniseerde treinen op zo’n 3,5 miljard euro. In 2020 rijden de 118 Sprinters uit de eerste bestelling allemaal in Nederland, de aanvullende levering komt vanaf dat moment ook op het spoor. Begin 2023 rijden alle 206 sprinters op het spoor.

Sprinters maken een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse spoor: 48 procent van de reizigers reist (voor een deel van de reis) met een Sprinter.