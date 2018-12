Veel mensen in Amsterdam-West meldden aan het begin van de nacht op sociale media dat ze een enorme explosie hoorden. Het bleek te gaan om een plofkraak op het Surinameplein, meldt de Amsterdamse politie.

Er zijn geen gewonden. Wel is de geldautomaat volledig vernield. Volgens de politie zijn mogelijke daders op scooters gevlucht richting Haarlemmerplein. Of er geld is buitgemaakt is niet bekendgemaakt.