In de rij voor vuurwerkcake met koffie

Vuurwerkcakes zijn een topper dit jaar. Ze zitten in een grote doos met één lont en vormen samen een compound, een complete vuurwerkshow. In de Hexenkessel, de Pyro Tec of de Championship zitten allemaal losse elementen, die samen zorgen voor het spektakel. De meeste shows zijn binnen enkele minuten klaar, maar wie 379 euro neertelt voor de Cologne 1 Pyro Concept heeft volgens de fabrikant vijfenhalve minuut plezier van in totaal 905 ‘shots’.

Bewonderend kijken ze ernaar, de honderden Nederlanders – voornamelijk mannen – die vrijdag van heinde en verre zijn gekomen om net over de grens in Duitsland vuurwerk te kopen. ,,We hebben 31 van deze enorme pakketten op voorraad”, zegt Udo Fissner van de ReWe-supermarkt in het Duitse Kranenburg. ,,Daarvan zijn er 28 al gereserveerd. En die andere drie verkoop ik zeker vandaag. Dat is elk jaar zo.”

Wie bij deze supermarkt vuurwerk koopt, krijgt er een Duitse oliebol bij cadeau. Andere verkooppunten proberen het lange wachten te verzachten met gratis koffie of snoep.

Vuurwerk is in Duitsland goedkoper dan in Nederland. Volgens de liefhebbers is het Duitse siervuurwerk net wat spectaculairder dan het Nederlandse. In Duitsland gelden ook minder strenge regels voor de vuurwerkverkoop, zodat het aanbod enorm is. Aan de Hauptstrasse (Hoofdstraat) tussen Nijmegen en Kleef zijn tientallen verkooppunten te vinden. De bloemist, de keukenbouwer en de bioboerderij zijn tot en met maandag veranderd in vuurwerkwinkels. En overal is het druk, al vanaf het moment dat om 06.00 uur de verkoop van start is gegaan. Nederlandse auto’s rijden bumper aan bumper de grens over.

,,Ik kom hier al zes jaar”, zegt vader Toine uit Tiel, die met zijn zoon Rick aansluit in de lange rij bij de Aldi. Van tevoren hebben ze op internet het effect van de vele sierpijlen en -potten bekeken, zodat ze precies weten wat ze gaan bestellen. Zoon Rick koopt voor 82 euro, maar zijn vader schat dat hij toch wel voor 500 euro inslaat. En dan neemt hij ook nog twee karren vol mee voor buren.

Een particulier mag maximaal 25 kilo vuurwerk uit het buitenland mee naar huis nemen. Vrijdag blijkt duidelijk dat heel wat Nederlanders meer pijlen en potten in hun aanhangwagen laden. De politie controleert tot en met maandag in de grensstreek. Wie zijn wagen wel heel erg volgeladen heeft, maakt kans op een controle en eventueel een boete die kan oplopen tot 1500 euro. En het vuurwerk is hij kwijt.