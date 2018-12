Jongen gered uit oude vleermuisgrot Blijdorp

Hulpdiensten hebben vrijdag een 12-jarige jongen gered uit een put in een voormalige vleermuisgrot van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De jongen was daar in gevallen toen hij zijn oma wilde laten schrikken in de verbouwde binnenruimte. Hij kon er niet zelfstandig meer uit.

Na ongeveer een uur hadden hulpverleners hem gered. Hij wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen zijn is niet precies duidelijk, maar hij heeft last van zijn nek en rug. Hij is goed aanspreekbaar.

Oma was ook erg geschrokken maar met haar gaat het ook goed, aldus de woordvoerder. ,,Zij heeft goed gehandeld en snel 112 gebeld en ze is goed bij hem in de buurt gebleven.”