Nerveus gedrag in trein kost man 50.000 euro

Een Albanees die vermoedelijk zwart geld vervoerde, is het bedrag van 50.000 euro kwijtgeraakt doordat hij zijn zenuwen niet goed in bedwang kon houden. De man viel door de mand toen een politieagent een praatje met hem maakte in de trein richting België.

Hij gedroeg zich nerveus, meldt een politieman van de Landelijke Eenheid die via Twitter foto’s deelt van de in beslag genomen stapeltjes bankbiljetten. Het geld zat in een plastic tas die de man bij zich had. Volgens de politie had hij ,,geen aannemelijk verhaal” over de herkomst van het geld. Het vermoeden is dat hij zwart geld als koerier vervoerde.