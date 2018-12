Doodgestoken studente in Amerika begraven

De Amerikaanse studente die in Rotterdam is doodgestoken is zaterdag begraven in haar woonplaats in de Amerikaanse staat Minnesota. Volgens de lokale nieuwszender CBS Minnesota brengen vrienden van de 21-jarige Sarah Papenheim begin volgend jaar nog een eerbetoon aan haar. Tijdens een muziekavond zal dan geld worden opgehaald voor een herdenkingsfonds.

Papenheim werd woensdag 12 december zwaargewond gevonden in het studentencomplex in Rotterdam-Kralingen waar zij vanwege haar studie woonde. Ze overleed vlak daarna aan haar verwondingen. De vermoedelijke dader, de 23-jarige Joël S., werd niet lang na de steekpartij op het station van Eindhoven aangehouden. Hij woonde in hetzelfde complex en de twee waren bekenden van elkaar.

Papenheim studeerde in Rotterdam psychologie en richtte zich onder meer op suïcidaal gedrag. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.

In Rotterdam liepen inwoners zaterdagavond een stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. De stad is in korte tijd opgeschrikt door moorden op drie jonge vrouwen. Behalve Papenheim kwamen een 29-jarige vrouw in Zuidwijk en de 16-jarige Humeyra door geweld om het leven. Tussen de 500 en 700 mensen namen deel aan de tocht die rond 20.30 uur eindigde bij het stadhuis.