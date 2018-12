Overstappers zorgen voor drukte verzekeraars

De stijging van de zorgpremie en flinke onderlinge verschillen in tarieven zorgen de laatste dagen van het jaar voor topdrukte bij zorgverzekeraars door mensen die willen wisselen van verzekeraar. Dat stelt vergelijkingssite ZorgKiezer.nl. De site baseert zich daarbij op eigen cijfers en op een rondgang bij verzekeraars.

ZorgKiezer verwacht dat het aantal mensen dat overstapt van verzekering ten opzichte van voorgaande jaren met ongeveer 10 procent zal stijgen tot 1,2 miljoen mensen.

Volgens de vergelijker kan het verschil in kosten flink in de papieren lopen. ,,De zorgpremies zijn in 2018 gemiddeld met ruim 70 euro per jaar gestegen. Sommige verzekeraars hielden de premies ongeveer gelijk, waar een andere hem met 17 euro per maand verhoogde. De goedkoopste zorgverzekering is komend jaar 98,50 euro per maand, terwijl de duurste 133,75 euro per maand is. Een verschil van ruim 400 euro per jaar.”

Dat consumenten pas op het allerlaatste moment toeslaan, komt volgens ZorgKiezer omdat verzekeraars en ziekenhuizen pas onlangs hun onderhandelingen zouden hebben afgerond. ,,De onderhandelingen verliepen dit jaar stroever dan andere jaren. Pas na de kerst was het volledig duidelijk dat consumenten bij de vier grote verzekeraars volgend jaar bij alle ziekenhuizen in Nederland terecht kunnen.”

Ook zouden veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe verzekeraar omdat de collectieve verzekering waar ze tot nu gebruik van maakten, zoals bij een aantal gemeentes, wordt beƫindigd.