Spoedeisende hulp Maasstad weer open

De spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is sinds middernacht weer open. De afdeling moest zaterdagavond dicht vanwege rookontwikkeling in het plafond.

Een korte interne stroomstoring bleek de oorzaak. Deze was snel opgelost, maar veel apparatuur raakte beschadigd zoals monitoren en ECG-apparatuur. ,,De defecte apparatuur is inmiddels zoveel mogelijk vervangen, de rest volgt op korte termijn”, laat het ziekenhuis weten.

Rond 19.30 uur kwam er rook uit het plafond. Vijf patiƫnten die op dat moment aanwezig waren op de SEH, zijn elders in het ziekenhuis opgevangen. Mensen die spoedeisende hulp nodig hadden, zijn doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de omgeving.

De andere afdelingen van het Maasstad Ziekenhuis hadden geen last van de stroomstoring.