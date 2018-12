Een man die al twee jaar door politie en justitie op Curaçao wordt gezocht op verdenking van moord of doodslag en omkoping, is vrijdag in Nederland aangehouden, laat de politie zondag weten. Agenten zagen een BMW op de snelweg bij Zoeterwoude-Rijndijk rijden waar deze 32-jarige man in zat.

De man, die internationaal gesignaleerd stond, is aangehouden en wordt overgedragen. De auto is in beslag genomen.