Waterleverantie Zuidwest-Friesland verstoord

Naar schatting honderdduizenden huishoudens in Zuidwest-Friesland hebben geen water of te maken met een lage waterdruk als gevolg van een technisch probleem bij drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg van Vitens, in de Friese plaats Tjerkgaast.

Het probleem is het gevolg van een stroomstoring die zondagochtend optrad. Het euvel is mogelijk met ongeveer een uur opgelost, maar het kan ook langer duren, zegt een woordvoerster.

Mogelijk zijn ook huishoudens in grotere steden in het gebied zoals Leeuwarden, Sneek en Joure, getroffen door de storing.