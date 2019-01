Bouwers vreugdevuur nog in shock

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen willen dinsdag nog niet in gaan op wat er tijdens de jaarwisseling fout ging. ,,We zijn te veel in shock om te reageren. We komen later met een verklaring”, aldus een woordvoerder.

Burgemeester Pauline Krikke zei dinsdagmiddag dat de bouwers zich niet aan de afspraken hadden gehouden en de stapel met hout te hoog hadden gemaakt. Ze heeft dinsdagavond nog een gesprek met hen.

In een verklaring op Facebook hebben de bouwers wel hun afschuw uitgesproken over wat er mis is gegaan en hun dank uitgesproken aan de hulpverleners. ,,Namens alle bouwers van Vreugdevuur Scheveningen willen we alle hulpdiensten, gemeente en overige instanties bedanken voor hun inzet de afgelopen uren. Wij zijn zeer ontdaan en kunnen niet onder woorden brengen wat er is gebeurd. Wij gaan ons beraden en willen dit ook NOOIT meer!”