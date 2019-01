Datarecord KPN door nieuwjaarswensen

Het mobiele datagebruik door klanten van KPN bereikte tijdens de jaarwisseling een nieuw record, meldt het telecombedrijf.

Het mobiele netwerk verwerkte in de nacht van maandag op dinsdag miljoenen nieuwjaarswensen. ,,Tijdens de jaarwisseling was de piek in het dataverkeer om 00.10 uur en lag het dataverkeer zo’n 30 procent hoger dan een jaar eerder”, aldus KPN.

Het mobiele netwerk verwerkte ruim 176 terabytes aan nieuwjaarswensen, afbeeldingen en video’s. Ter vergelijking, tijdens oud en nieuw een jaar eerder verwerkte het KPN-netwerk 128 terabytes.

Het versturen van sms’jes verloor opnieuw terrein om nieuwjaarswensen over te brengen. Afgelopen nacht zijn er ruim 2,9 miljoen sms’jes verstuurd. Een jaar eerder waren dat er ruim 3,2 miljoen.

Tijdens de nieuwjaarsnacht werden er ruim 4 miljoen gesprekken gevoerd, een vergelijkbaar aantal als het jaar er voor.