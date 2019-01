De Haagse burgemeester Pauline Krikke is dinsdag in Scheveningen komen kijken naar de schade die is ontstaan door de vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand bij Scheveningen.

De burgemeester schudde de handen van enkele aanwezige brandweermensen en nam op de boulevard onder meer de schade op bij de kiosk die er ernstig door beschadigd is geraakt. Een boze buurtbewoner die daartegenover woont sprak de burgemeester er op aan dat hij vorig jaar zijn zorgen al had geuit over de vreugdevuren.

Volgens hem kwamen daar vorig jaar ook al veel vonken van af. Hij had dat gefilmd en opgestuurd naar de gemeente met de vraag of het nog wel verantwoord was. De gemeente liet hem toen weten dat het een acceptabel risico was. ,,Je ziet nu wat er nu gebeurd is, we hebben vannacht in een inferno gezeten”, zei hij tegen Krikke. Zij wilde niet vooruitlopen op de zaken: ,,We gaan de situatie goed bekijken en evalueren wat hier gebeurd is.”

De burgemeester zal dinsdag later op de middag ook naar de brandweerkazerne gaan aan de Duinstraat. Ze wordt daar om 16.30 uur verwacht en zal daar de pers te woord staan.