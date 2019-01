Mensen mogen aangespoelde spullen meenemen

Mensen die aangespoelde spullen vinden op het strand, mogen die gewoon meenemen. Volgens de gemeente Terschelling hebben de goederen ,,door contact met het zeewater geen waarde meer”. Maar gesloten containers moeten dicht blijven, benadrukt Terschelling.

Op Terschelling en Vlieland zijn mensen woensdag massaal aan het jutten geslagen. Op de stranden liggen onder meer ingepakte IKEA-meubels, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op foto’s op Twitter is onder meer ook te zien dat iemand een flatscreen-tv meesjouwt.

De spullen komen uit containers die in de nacht van dinsdag op woensdag overboord sloegen boven het Duitse Waddeneiland Borkum. In totaal gaat het om ongeveer dertig container. Drie daarvan zijn aangespoeld op Vlieland en vier op Terschelling. Meer dan tien containers bevinden zich tussen Ameland en Schiermonnikoog. In drie overboord geslagen containers zitten vaten met organisch peroxide.