Nationaal Archief maakt weer dossiers openbaar

Het Nationaal Archief in Den Haag houdt woensdag andermaal ‘Openbaarheidsdag’. Er worden, zoals altijd aan het begin van het nieuwe jaar, archieven openbaar die nog niet eerder waren in te zien of hooguit onder strikte voorwaarden.

Deze keer zijn er bijvoorbeeld notulen uit de ministerraad van 1993 te lezen, over onder meer de uitzending van Dutchbat naar Srebrenica en de uitbreiding van Schiphol.

Ook kunnen stukken uit 1943 worden ingekeken over Engelandvaarders aan de ene kant en burgemeesters die de zijde van de bezetter kozen aan de andere kant.