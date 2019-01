Nieuwe directeur (25) voor Villa Mondriaan

Charlotte Rixten wordt directeur van museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze was er al junior-directeur en volgt nu Judith Kadee op, die medio januari conservator wordt van museum Escher in Het Paleis in Den Haag. Met haar 25 jaar is Rixten volgens het museum de jongste museumdirecteur in ons land.

Villa Mondriaan is een museum over de jonge jaren van Piet Mondriaan, die zijn kunstenaarsloopbaan begon in Winterswijk, waar zijn vader schoolhoofd was. Het bestaat inmiddels zes jaar.

Rixten studeerde organisatie en kunstgeschiedenis in Groningen en Edinburgh. Ze maakte onder meer een pop up-tentoonstelling over creatieve therapie voor mensen met dementie. ,,Kunst bestaat niet in een vacuüm, maar is een werkzaam bestanddeel van onze samenleving. De vraag wat een kunstwerk mét ons doet en vóór ons doet, is interessant voor iedereen”, vindt ze.

Museum Villa Mondriaan trekt 15.000 bezoekers per jaar en laat werk van Mondriaan zien naast dat van tijdgenoten, maar besteedt ook aandacht aan jonge kunstenaars van nu.