Spullen uit containers nu ook op vasteland

Niet alleen op de Waddeneilanden zijn allerlei spullen aangespoeld uit de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. Ook op de noordkust van Friesland en Groningen is allerlei troep aan wal gekomen.

De zeedijk bij de Friese plaats Moddergat ligt bezaaid met piepschuim, damesschoenen en kussens en ook in de buitendijkse kwelders liggen spullen. Vrijwilligers zijn in touw om alles op te ruimen.

Ook op Schiermonnikoog liggen de stranden vol met allerlei spullen, zo is te zien op een filmpje dat de boswachter van Natuurmonumenten op het eiland heeft gepost op Facebook. Er ligt een onafzienbare hoeveelheid piepschuim, schoenen, kinderwagenwieltjes, krukjes en plastic pompjes voor zeepflessen. Zij spreekt van ,,een ramp”.

De Kustwacht heeft de zoektocht per vliegtuig naar de overboord geslagen containers donderdagochtend na zonsopgang hervat. Sommige containers zijn gezonken, anderen drijven met de stroom mee. De inventarisatie is van belang om het scheepvaartverkeer tijdig te waarschuwen. Het zoeken naar enkele containers geladen met de giftige stof peroxide is volgens de Kustwacht lastig. Vanuit de lucht zijn de nummers op drijvende containers nauwelijks waar te nemen.